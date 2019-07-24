Пекин, , 21:40 — REGNUM

Китайские власти призвали беглых преступников добровольно сдаться властям в обмен на снисходительность, сообщили в министерстве общественной безопасности КНР, передает 24 июля агентство Синьхуа.

Все беглецы, которые решатся добровольно отдаться в руки правосудия в период с 24 июля по 31 октября и предоставить неопровержимые доказательства своих злодеяний, получат относительно мягкое наказание, говорится в заявлении министерства.

С другой же стороны, те, кто решил скрываться от китайского правосудия до конца, получат наказание по всей строгости закона без какого-либо снисхождения. Заявление было совместно выпущено Верховным народным судом Китая, Верховной народной прокуратурой и министерством общественной безопасности.