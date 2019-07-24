24 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Радиация из могильника в районе Москворечье-Сабурово десятилетиями загрязняла Москву-реку? Корреспондент ИА REGNUM нашел специалиста, который знаком с проектом по ликвидации могильника, якобы подготовленного около 15 лет назад. Эксперт уверяет, что очищать от радиации нужно не только почву, но и дно Москвы-реки.

Георгий Балаков, , 21:44 — REGNUM

Скандал со строительством Юго-Восточной хорды Москвы вдоль могильника радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово обрастает новыми подробностями. Корреспондент ИА REGNUM нашёл специалиста, ранее работавшего, по его утверждению, в бюро, которому было поручено разработать проект по ликвидации могильника. Собеседник заявляет, что радиационные отходы, вероятно, присутствуют не только под землёй, но и десятилетиями загрязняют Москву-реку.

Радиация Иван Шилов © ИА REGNUM

Во второй половине нулевых годов был разработан проект ликвидации радиоактивного могильника, сообщил корреспонденту ИА REGNUM Владимир Абалакин, представившийся бывшим работником бюро специального проектирования специализированной организации, которое разрабатывало данную проектную документацию. С его слов, руководитель проекта, наиболее подробно владевший информацией о загрязнении, уже умер. При этом документация касаемо радиационного могильника была секретной, отмечает собеседник.

Абалакин заявляет, что согласно исходным данным, которые предоставили проектировщикам, количество радиоактивных отходов на склоне возле станции Москворечье, где планируется состроить участок Юго-Восточной хорды Москвы оценивались в более чем 100 тысяч кубометров. Проект или технико-экономическое обоснование по их изъятию, транспортировке с последующей насыпью безопасного грунта был подготовлен. Однако в жизнь его так и не воплотили. Причина, по словам собеседника ИА REGNUM, была в том, что реализация проекта оказалась слишком дорогой.

«Мы проводили проектирование лет 10−15 назад. Всё это (содержимое могильника, — прим. ИА REGNUM ) надо убрать, вывезти, положить новый грунт. Проект был составлен, но он был очень дорогой, поэтому от него отказались», — заявил Абалакин.

Однако самая важная деталь — не в объёме радиационных отходов, а в их распространении. Согласно заданию, организация, в которой работал Абалакин, должна была подготовить проект вывоза радиоактивного грунта не только со склона, но и со дна Москвы-реки, уверяет мужчина. Таким образом, если верить Абалакину, Москва-река в районе железнодорожной станции «Москворечье» может быть заражена радиоактивными отходами.

Железнодорожная станция «Москворечье» (cc) Brateevsky

Попросившие не указывать их данные специалисты в области атомной энергетики и ядерной безопасности, с которыми побеседовал корреспондент ИА REGNUM, выразили мнение, что слова Абалакина с большой долей вероятности соответствуют действительности. По их оценке, радиоактивный грунт действительно мог на протяжении десятилетий скапливаться на дне Москвы-реки в данном районе.

Доводы в пользу этой гипотезы аргументировались следующим образом: склон под которым скрыты радиоактивные отходы очень крутой. Местами периодически происходят оползни. Из-за них и, быть может, по другим причинам верхний слой почвы в отдельных местах исчезает, оголяя радиоактивные породы. Именно такие участки и были, видимо, зафиксированы экологами, а впоследствии и представителями МЧС. Оголенная радиоактивная порода взаимодействует с внешней средой. Например, начался дождь, и вместе с водой земля стекает в Москву-реку. То же самое должно происходить и весной, когда талый снег может выносить радиоактивную породу в реку.

При этом радиацию в воде можно и не зафиксировать, отмечают эксперты. Дело в том, что радиоактивная порода имеет достаточно большую массу, поэтому она не идёт на длительные расстояния вместе с течением, а оседает на дне. За десятилетия, которые мог продолжаться процесс загрязнение, радиоактивный грунт покрылся сверху илом, который не пропускает радиацию в воду.

Экологическая проверка Георгий Балаков (cc) ИА REGNUM

Здесь, гипотетически, уместно провести параллели с ситуацией в зоне отчуждения, рядом с Чернобылем. В сети можно даже найти ролики, где «сталкеры» замерят уровень радиации водоемов в той территории. Оборудование показывает уровень радиации в пределах нормы. Хотя под илом, на глубине полуметра и более, уровень радиации зашкаливает.

Однако в любой момент ситуация, если данная гипотеза верна, может измениться. Случиться это может вследствие техногенной катастрофы или человеческого воздействия. Например, если власти Москвы решат очистить русло реки и проведут работы на данном участке. В таком случае вся масса радиоактивных отходов, которая теоретически скапливалась десятилетиями, поднимется вверх и вместе с водой может оказаться в кранах простых москвичей. Предсказать, какие последствия будут от употребления в пищу воды с радиоактивными элементами, объяснять не следует. Все помнят о том, как авария на атомной станции в Чернобыле отразилась на местном населении. Вопрос в том, не грозит ли нечто подобное Москве?

Корреспондент ИА REGNUM продолжает выяснять все подробности о возможных экологических угрозах, связанных с могильником радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово и строительством Юго-Восточной хорды вдоль этой территории.

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