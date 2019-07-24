Астрахань, , 18:55 — REGNUM

В Астрахани прокуратура Трусовского района в судебном порядке потребовала демонтировать 10 аварийных домов. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Астраханские трущобы Цитата из видео «Астраханские мусорные трущобы, в которых живут люди пользователя Сергей Дехтяренко». youtube.com

В Трусовском районе областного центра расселённые аварийные дома стоят в полуразрушенном состоянии. Рядом с ними образуются стихийные свалки, здания угрожают жизни людей, но мэрия до сих пор не предприняла мер по их сносу.

Через суд прокуратура добилась того, что на орган местного самоуправления возложили обязанность демонтировать 10 ветхих домов и ликвидировать несанкционированные свалки, возникшие из-за них же.