Симферополь, , 18:46 — REGNUM

В Крыму запущен официальный автобусный маршрут «Симферополь — граница с Украиной». Об этом 24 июля сообщила зампредседателя правительства Крыма Юлия Жукова.

Маршрут будет следовать от автостанции «Курортная» в Симферополе до пункта пропуска «Джанкой» на границе с Украиной и обратно. Интервал отправления — раз в час, всего ежедневно будет совершаться 12 рейсов в каждом направлении, сообщил «Крыминформ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля крымские власти сообщили о наплыве отдыхающих с территории Украины — с начала года полуостров посетили более 200 гостей из соседнего государства.

Об этом: В Крыму заявили о наплыве туристов с Украины