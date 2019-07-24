Душанбе, , 18:31 — REGNUM

Ежегодно около 100 пар обращаются в шариатский суд для разбирательств после СМС-развода. Об этом сегодня, 24 июля, сообщил глава Совета улемов Исламского центра страны Саидмукаррам Абдулкодирзода.

Мусульманка с телефоном в руках (cc) Dielmann

Он напомнил, что для расторжения брака в ханафитском мазхабе (течение суннитского ислама, доминирующее в Таджикистане) мужчине достаточно трижды сказать своей жене «Талок» (развод). Этим пользуются мужчины, которые находятся в трудовой миграции. Они просто присылают такое сообщение своей супруге, и брак считается расторгнутым.

Мусульманское духовенство Таджикистана призывает отказаться от этой практики.

«Когда человек возвращается, и снова увидит свою жену, возможно, его решение изменится. Так как человеческое лицо уважаемое, и встреча рождает симпатию. С этой точки зрения мы просили не разрушать свои семьи и не разводиться, находясь за пределами страны», — сказал Абдулкодирзода.

Он отметил, что в некоторых мазхабах ислама для развода необходимо произнести эти слова при свидетелях. В ханафитском мазхабе такой нормы нет и потому Совет улемов борется с СМС-разводами путём агитации и разъяснительных работ.