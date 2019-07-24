Рязань, , 18:04 — REGNUM

С момента начала летней оздоровительной кампании сотрудники Рязанского управления Роспотребнадзора проверили 357 оздоровительных учреждений, сообщили 24 июля в пресс-службе ведомства. Лабораторно исследовались питьевая вода, пищевые продукты, места для купания. Проведено также 136 замеров микроклимата, все они отвечали нормативам.

«За выявленные нарушения законодательства в детских оздоровительных учреждениях, которые носили режимный характер, на должностных и на юридических лиц вынесено 236 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 1 156,8 тыс. рублей. Нарушения, по выданным предписаниям устранены в установленные сроки», — заверили в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области.

По состоянию на 24 июля в летних лагерях Рязанской области уже отдохнули 21 тыс. 613 детей, завершили работу 373 оздоровительных учреждений. Продолжаются смены в 24 организациях, в которых отдыхают 3 тыс. 899 человек