Грозный, , 17:59 — REGNUM

В Чечне раскрываемость преступлений составила 87,8%, что выше среднероссийского показателя, который составляет 59,2%. Опережают почти на 20% по раскрываемости преступлений чеченские правоохранители и своих коллег по Северо-Кавказскому федеральному округу. Об этом 24 июля в ходе совещания по подведению итогов служебной деятельности сообщил министр внутренних дел региона Руслан Алханов.

По его словам, за отчетный период раскрыто всего 1676 преступлений. Из них 404 относятся к категориям тяжких и особо тяжких.

По раскрытию краж Чечня в два раза опережает средний показатель по России — 85%. Кроме того, в республике зафиксирован самый низкий в РФ уровень преступности. Так, на 100 тыс. населения в субъекте зафиксировано132,2 преступления. При этом «уличная» преступность составила 10,4% среди всех преступлений. Это в 1,9 раза меньше среднероссийского показателя.

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