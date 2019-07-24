Саратов, , 17:50 — REGNUM

В Саратовской области по состоянию на 24 июля, диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» подтвердился у 1024 жителей региона. Об этом говорится в сообщении областного минздрава.

По данным ведомства, в больницах находятся 236 человек с подозрением на «мышиную лихорадку». В минздраве отметили, что все заболевшие получают необходимое лечение в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в двадцатых числах мая на брифинге представитель регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева говорила, что с начала года в регионе число заболевших составило 72 человека. Однако на тот момент в городских больницах находилось 250 человек с рабочим диагнозом ГЛПС или с симптомами этого заболевания. Представитель минздрава также отметил, что не все диагнозы подтверждаются, так как симптомы ГЛПС схожи с другими заболеваниями, имеющими почечные проявления.

По данным Роспотребнадзора, основная масса случаев инфицирования происходит при посещении природного парка Кумысная поляна — 60%, остальные случае заражения произошли на приусадебных участках в Саратовском районе (Клещевка, Расловка, Сабуровка) и Татищевском районе.

В связи со вспышкой заболевания в детских лагерях были отменены первые смены, позднее запрет был приостановлен. На территории Кумысной поляны площадки на расстоянии 500 м около каждого детского лагеря обработали родентицидом острого действия — фосфидом цинка, что разрешено законодательством в экстренных случаях.

Две недели назад минздрав сообщал, что диагноз лабораторно подтверждён у 850 человек. Ещё неделей ранее число заболевших составляло 765 человек. Все эти случаи регистрируются с начала мая.