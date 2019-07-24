Грозный, , 17:46 — REGNUM

С начала 2019 года в Чечне задержаны за совершение преступлений террористического характера и экстремистской направленности 40 человек. Также за шесть месяцев года склонены к явке с повинной три участника бандгрупп. Об этом 24 июля в ходе совещания по итогам деятельности в первом полугодии 2019 года сообщил министр внутренних дел республики Руслан Алханов.

По его словам, за этот же период при оказании вооружённого сопротивления нейтрализованы двое боевиков. При этом за первое полугодие 2019 года обеспечена безопасность при проведении свыше 600 публичных мероприятий, в которых приняли участие более 1 млн граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год в Чечне был ликвидирован 21 участник незаконных вооруженных формирований. Еще 56 человек задержаны за преступления террористической и экстремистской направленности. Склонены к явке с повинной 10 боевиков.