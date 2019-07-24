Брянск, , 17:37 — REGNUM

Из бюджета города Брянска в 2019 году на финансирование затрат по комплексной безопасности образовательных учреждений выделено 49,7 млн рублей. По сравнению с 2018 годом сумма выросла почти вдвое — тогда на безопасность направили 25,8 млн рублей. Данные распространила 24 июля пресс-служба Брянской городской администрации.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме физической охраны школ деньги выделяют на антитеррористические меры и меры пожарной профилактики: обустройство ограждений, техническое обследование и ремонт электропроводки, ремонт и перезарядка огнетушителей и др.

С 26 июля 2019 года в Брянске начнёт работать комиссия по приёмке школ и детских садов к новому учебному году. В администрации уточнили, что все детские сады и школы города оснащены видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной» кнопкой.