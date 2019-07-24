Казань, , 17:35 — REGNUM

На территории Татарии функционируют 123 детских лагеря, из них 13 — палаточные, во всех учреждениях отдыхают более 18 тыс. детей. В настоящее время инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС РФ по республике проводят срочные внеплановые проверки на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, сообщили ИА REGNUM в спасательном ведомстве.

При посещении палаточного лагеря «Юный парашютист» на базе Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России нарушений не выявлено. Причём воспитанники лагеря рассказали, что в каждой палатке есть огнетушитель, рядом находится пожарная автоцистерна АЦ-40 добровольной пожарной команды аэроклуба, персонал лагеря прошёл инструктаж по пожарной безопасности, спасению людей на воде и в природной среде. В случае тревоги дети готовы покинуть палатки и выбежать на площадку к столовой.

Основное требование для палаточных лагерей — это очистка территории от мусора и сухой травы, расстояние между палаточными комплексами не должно быть менее 15 метров.

В МЧС напомнили, что в ходе проверок в преддверии летней оздоровительной кампании выявлено 264 нарушения требований пожарной безопасности. Были проведены 495 практических тренировок по эвакуации детей на случай пожара, а также проинструктированы 31 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в ночь с 22 на 23 июля произошел пожар в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми». Погибли четверо детей, еще 12 человек пострадали. По данному факту возбуждено два уголовных дела. По предварительным данным, пожар в лагере мог произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца.