Железногорск, Курская область, , 17:34 — REGNUM

В Курской области в посёлке Халино дислоцируются два военных авиационных полка, которые совершают учебные вылеты над северной и южной частью региона. Об этом заявил военный комиссар города Железногорска Олег Бессонов, комментируя жалобы железногорцев на шум от самолётов, сообщил портал Kursk.tv.

Авиаполк, постоянно дислоцирующийся в Халино, обычно совершает полёты над южными районами Курской области и не мешает местным жителям. Однако там же временно расположился другой полк, на аэродроме которого сейчас идёт ремонт. Он-то и совершает учебные полёты над Железногорском. План предусматривает вылеты в вечернее и ночное время.

Бессонов заверил журналистов и местных жителей, что жалобы железногорцев дошли до командования, и план полётов пересмотрят, чтобы самолёты не мешали гражданскому населению по ночам. Однако это произойдёт не раньше августа, так как документ утверждается на месяц вперёд.

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