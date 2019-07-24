Москва, , 17:34 — REGNUM

В Москве сдан в эксплуатацию комплекс учебно-административных зданий и строений Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), сообщает 24 июля сайт Стройкомплекса Москвы.

Всего построено 12 корпусов. Объекты расположены на Покровском бульваре, 11 в Басманном районе Центрального административного округа столицы.

«Также отреставрировали и модернизировали старые здания, обновили наружные инженерно-технические сети», — говорится в информации.

Отмечается, что работы проводились на средства федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ликвидированы несколько самостроев, в том числе пристройка к квартире на Тверской улице.

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