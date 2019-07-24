Тюмень, , 17:27 — REGNUM

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Ушаковка. Жители деревни Ушакова пожаловались, что от реки идёт зловонный запах, в ней исчезла рыба, перестали обитать водоплавающие птицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Прокурорская проверка установила, что канализационные очистные сооружения в деревне Ушакова эксплуатирует муниципальное жилищное предприятие села Онохино. Ненормативная очистка сточных вод стала причиной сильного загрязнения реки, в которую эти воды сбрасываются.

Из экспертного заключения Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии следует, что участок реки Ушаковка длиною 2 км от места сброса сточных вод является губительным для водных биоресурсов.

Ущерб водному объекту оставил более 7,6 млн рублей. Против ответственных лиц муниципального предприятия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»).