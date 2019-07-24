Ульяновск, , 17:14 — REGNUM

По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в регионе проведут дополнительную проверку мест массового отдыха детей на предмет соблюдения правил пожарной безопасности и слаженности действий ответственных лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве. Причём глава районов поручено особое внимание уделить несанкционированным точкам, которых нет в реестре.

На территории области сейчас работают 56 лагерей, в которых находятся 5 863 отдыхающих. Также действуют три палаточных лагеря: два в селе Андреевка Чердаклинского района и в селе Акшуат Барышского района, 25 июля откроется смена в палаточном лагере в селе Скугареевка Тереньгульского района.

Министр образования Наталья Семёнова уточнила, что всего в области предусмотрена работа 20 палаточных лагерей, четыре из которых стационарные.

Начальник отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Ульяновской области Алексей Павлов подчеркнул, что проверки палаточных лагерей законодательством не предусмотрены, это связано со спецификой работы таких учреждений. Палаточные лагеря организуются фактически накануне приезда детей и планировать проверки не представляется возможным.

Власти решили проверять силами межведомственной комиссии палаточные лагеря, открываемые в июле-августе, в первый день заезда детей. В 2020 году представители государственного пожарного надзора войдут в комиссии по приемке палаточных лагерей. С детьми будут проведены семинары, посвящённые пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проверить все летние лагеря России после пожара в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» под Хабаровском 23 июля. На момент пожара в лагере находилось 189 подростков в возрасте от семи до 15 лет. Полностью сгорели 20 палаток. Погибли четверо детей, ещё восемь пострадали. Возбуждены два уголовных дела. По предварительным данным, пожар в лагере мог произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца.