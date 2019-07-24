Душанбе, , 17:00 — REGNUM

Правоохранительные органы за первую половину 2019 года расследовали 338 публикаций в соцсетях, где горожане жаловались на различные нарушения в Душанбе.

«Все жалобы о правонарушениях, которые поступают в Управление МВД по Душанбе или размещаются в соцсетях, рассматриваются в короткие сроки, а нарушители привлекаются к ответственности», — сообщил глава столичного УМВД Шариф Назарзода.

Всего за отчётный период, по данным Назарзода, за различные административные правонарушения душанбинцы были оштрафованы на 4 млн сомони, что эквивалентно 26,7 млн рублей.

Напомним, что правоохранительные органы Таджикистана призывают сообщать о правонарушениях как напрямую в УМВД, так и посредством мессенджеров или в социальных сетях.