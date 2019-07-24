Екатеринбург, , 16:56 — REGNUM

В Челябинске задержан один из подозреваемых в убийстве бизнесмена и лидера киргизской диаспоры в Екатеринбурге Камчыбека Каримова. Об этом сообщают местные СМИ.

Всего же после убийства были задержаны трое предполагаемых соучастников, пишет портал Е1.Ru.

Официальных комментариев силовиков пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Камчыбек Каримов был убит 2 июля. Его расстреляли прямо возле его дома.

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