Великий Новгород, , 16:55 — REGNUM

В Великом Новгороде начали ямочный ремонт путепровода по Лужскому шоссе, фотографии плачевного состояния которого появились сегодня, 24 июля, в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на фотографиях видны сквозные дыры асфальтового покрытия виадука.

Виадук в Великом Новгороде Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / ЧП 53 Великий Новгород. Новости

Спустя несколько часов на путепроводе появилась табличка «Мост им. Бусурина» (Сергей Бусурин — мэр Великого Новгорода, прим. ИА REGNUM ), фотографии также были опубликованы в соцсети с комментарием: «Новгородцы приняли решение назвать Лужский мост в честь любимого мэра «Мост им. Бусурина».

Виадук в Великом Новгороде Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / ЧП 53 Великий Новгород. Новости

В мэрии отреагировали оперативно, заявив что уже сегодня, 24 июля, дорожные строители начали ямочный ремонт путепровода.

Выяснилось, что ремонт моста запланирован в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» с 20 августа 2019 года. Стоимость контракта, в который помимо этого путепровода, вошли ещё 22 участка автомобильных дорог, превышает 63,7 млн рублей, все работы выполнит подрядчик АО «СМУ-57».

"Во время капремонта моста производство работ будет вестись на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой», — пояснили в пресс-центре мэрии.

Всего до 15 ноября 2019 года в Великом Новгороде отремонтируют 63 участка автодорог общей протяжённостью 35,5 км.