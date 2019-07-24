Калуга, , 16:52 — REGNUM

В Калужской области в сентябре 2019 года в парке-музее «Этномир» состоится всемирный форум «Хлеб — это мир». В мероприятии, которое продлится четыре дня, намерены принять участие сотни российских и иностранных пекарей, а тысячи зрителей увидят, как пекут хлеб. В программе форума — семинары, конференции, круглые столы, мастер-классы, соревнования пекарей и выставка хлебных и булочных изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 июля в пресс-службе регионального правительства.

В калужском регионе удалось возродить местный бренд — знаменитое в прошлом «Калужское тесто» (cc) 5day.ru

В работе всемирного форума по хлебопечению намерены принять участие представители 24 команд хлебопёков. По итогам состязания пекарей будут определены победители в номинациях «Пекарь года» и «Кондитер года». Также будут организованы благотворительные акции, средства от которых перечислят в один из калужских детских домов. На форум ожидается прибытие европейских хлебных сомелье, которые познакомят гостей и участников с особенностями своей работы.

«Мы приложим все усилия, чтобы форум был удачным и послужил развитию производства хлеба и хлебобулочной продукции в нашей стране», — сказал калужский губернатор Анатолий Артамонов.

В Калужской области насчитывается более 60 пекарен. В последние годы в регионе удалось возродить местный бренд — знаменитое в прошлом «Калужское тесто».