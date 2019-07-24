Красногорск, , 17:13 — REGNUM

Более 35 тысяч заявлений абитуриентов подано на поступление в образовательные учреждения Подмосковья. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области, министр образования Московской области Ольга Забралова.

Самыми востребованными специальностями в этом году стали педагогические и IT — направления.

«Радует, что наши выпускники в том числе хотят связать свою профессию с педагогической деятельностью, региону нужны молодые и талантливые учителя. Также IT-направление и информационные технологии уже не один год остаются в топе специальностей, которые выбирают абитуриенты», — добавила Забралова.

Напомним, ранее министерство образования Московской области анонсировало проведение проверок готовности образовательных учреждений региона к новому 2019/2020 учебному году. Проверке подлежат все образовательные учреждения: школы, детские сады, вузы, учреждения дополнительного и среднего образования. В общей сложности это 3,8 тысяч объектов.