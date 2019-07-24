Красногорск, 24 июля 2019, 17:13 — REGNUM
Более 35 тысяч заявлений абитуриентов подано на поступление в образовательные учреждения Подмосковья. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области, министр образования Московской области Ольга Забралова.
Самыми востребованными специальностями в этом году стали педагогические и IT — направления.
«Радует, что наши выпускники в том числе хотят связать свою профессию с педагогической деятельностью, региону нужны молодые и талантливые учителя. Также IT-направление и информационные технологии уже не один год остаются в топе специальностей, которые выбирают абитуриенты», — добавила Забралова.
Напомним, ранее министерство образования Московской области анонсировало проведение проверок готовности образовательных учреждений региона к новому 2019/2020 учебному году. Проверке подлежат все образовательные учреждения: школы, детские сады, вузы, учреждения дополнительного и среднего образования. В общей сложности это 3,8 тысяч объектов.