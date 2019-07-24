Астрахань, , 16:36 — REGNUM

В Астраханской области по подозрению в получении взятки задержан начальник исправительной колонии № 10 УФСИН России. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, подозреваемый в феврале 2019 года через третьих лиц получил от осужденного 300 тысяч рублей. Это была часть взятки за то, что ему изменили вид наказания и перевели из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение. Вечером 23 июля начальник колонии в своём служебном автомобиле получил от супруги осужденного оставшуюся часть взятки — 400 тысяч рублей. Сразу после этого его задержали.

Было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.