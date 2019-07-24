Грозный, 24 июля 2019, 16:25 — REGNUM
Военный городок будет построен в чеченском селении Борзой. На его благоустройство будет направлено 3,06 млрд рублей, пишут РИА Новости.
Как следует из заявки на портале госзакупок, всего по проекту в военном городке № 1 в населенном пункте Борзой будут возведены на первом этапе 12 жилых домов, а также зданий для размещения «Военторга», детского сада на 150 мест и школы на 200 мест. Заказчиком выступает федеральное госпредприятие «Главное военно-строительное управление № 4».
Читайте также: Для военных в Чечне будут строить мобильные жилые кварталы
Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в Чечне будет построено 24 жилых дома в городе Шали и селении Борзой для 600 военнослужащих. Новые дома будут мобильными —