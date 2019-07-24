Сан-Франциско, США, , 17:17 — REGNUM

В мобильной игре Pokemon Go закрыли кампанию, посвященную злодейской организации «Команда R» из-за многочисленных сбоев. Интересно, что открыта она была всего сутки. О случившемся разработчики рассказали в официальном аккаунте игры в социальной сети Twitter 23 июля.

На протяжении нескольких недель создатели планировали введение нового игрового элемента — Team Rocket («Команды R»), — которая считалась антагонистом аниме-сериала и манги «Покемон!». По задумке игроки должны были находить обесцвеченные заблокированные покестопы (точки пополнения игровых ресурсов), над которыми висела красная заглавная буква R. Такими покестопами нельзя было воспользоваться, не победив в бою «Команду R». При выигрыше игрок получал возможность захватить особого «темного» покемона — впоследствии его ауру можно было бы очистить.

Однако после начала кампании 22 июля 2019 года ее пришлось практически сразу завершить из-за жалоб игроков на сбои в игре. В Twitter-аккаунте создатели игры объяснили случившееся с точки зрения сюжета — загадочные блокировки покестопов должны были расследоваться тренерами покемонов, однако внезапно прекратились и теперь это событие тщательно изучается героями вымышленного мира.

https://twitter.com/PokemonGoApp/status/1153803817617485824

Ранее в июле 2019 года мобильная игра Pokemon Go получила крупное обновление: оно разнообразило механику боя между игроками и ввело новую классификацию сил покемонов.

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