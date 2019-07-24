Грозный, , 16:13 — REGNUM

Информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров ранил предполагаемого боевика Имрана Дасаева, является лживой, а «Новая газета», публикующая ее, в очередной раз сочиняет мифы о Чечне. Так прокомментировал материал газеты министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Надо бы им взять хорошего писателя, специалиста по блокбастерам, бестселлерам. Как-то не складывается, хотя бы ложь должна быть складной», — цитирует министра РБК.

По словам Умарова, данное СМИ уже давно слывет «фабрикой мифотворчества», публикуя материалы то о массовых казнях, то о гонениях на геев.

Напомним, журналистка «Новой газеты» Елена Милашина сообщила, что в январе 2017 года был задержан Имран Дасаев — житель города Шали, которого обвиняют в причастности к боевикам. Из его рассказа сокамерникам стало известно, что он якобы был доставлен в резиденцию Рамзана Кадырова и в разговоре с главой Чечни задел его отца — Ахмата-Хаджи Кадырова. Оскорбленный этими словами чеченский лидер, начал стрелять, выхватив пистолет у охранника. Одна из пуль, отрекошетив, попала в ногу Дадаеву.