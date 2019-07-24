Москва, , 16:23 — REGNUM

Строительство путепровода через Киевское шоссе к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) «Саларьево» планируется завершить до конца 2019 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

«Уже завершено бетонирование опор, ведётся устройство пролётных строений», — пояснил он.

Кроме этого, завершается возведение трёх путепроводов на развязке Киевского шоссе с ул. Родниковая. В рамках проекта запланировано проведение реконструкции Киевского шоссе с устройством переходно-скоростной полосы и бокового проезда, а также строительство подъездной дороги к электродепо «Солнцево».

В частности, планируется строительство надземного пешеходного перехода через Киевское шоссе около транспортной развязки с ул. Родниковая.

Напомним, крупнейший транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Саларьево» в поселении Московский был открыт в апреле 2019 года.