Тутаев, Ярославская область, , 16:04 — REGNUM

В Ярославской области полиция по требованию прокуратуры возбудила уголовное дело в связи со сносом объекта культурного наследия в городе Тутаеве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Снос памятника в Тутаеве Семен Травин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снос хозяйственной постройки усадьбы Тарасова на улице Казанской выявили активисты ВООПИиК. Они же вызвали полицию на место сноса. Здание — выявленный объект культурного наследия.

Несмотря на реакцию общественников, разрушение здания продолжилось. Полиция же отказала в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием состава преступления».

«Указанное процессуальное решение отменено межрайонной прокуратуры как незаконное. Кроме того, по требованию межрайонной прокуратуры Отделом дознания районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение выявленного объекта культурного наследия), проводится предварительное расследования», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Ход и расследования дела будет контролировать прокуратура. Ранее в регионе полиция обычно отказывала заявителям в возбуждении уголовных дел в связи со сносом памятников.

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