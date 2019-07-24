Москва, , 15:58 — REGNUM

Принятый Госдумой в третьем чтении закон о пособиях на детей в возрасте до трех лет позволит поддержать экономически активных родителей, изменяя критерий нуждаемости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявила депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Окунева.

«Родителям не нужно скрывать свои доходы, а семьи в трудной жизненной ситуации могут в большем размере получать выплаты. Выплаты при рождении первого ребенка будут иметь порядка 70% семей, а выплату на второго ребенка будут иметь теперь 74%», — сказала Окунева.

Устанавливать пособие будут исходя из критерия нуждаемости. На поддержку смогут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем регионе.

Также увеличивается срок, на который назначается ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о «социальном навигаторе». По желанию граждане РФ смогут получать уведомления от властей о положенных им льготах.

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