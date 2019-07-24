Нур-Султан, , 16:06 — REGNUM

Агентство по делам государственной службы в Казахстане планирует разработать комплекс мер по социальной поддержке госслужащих. Об этом 24 июля заявила глава агентства Анар Жаилганова, сообщает издание BNews.

По её словам, эти меры позволят повысить конкурентоспособность и привлекательность государственной службы в условиях рыночной экономики. Жаилганова сослалась на опыт развитых стран, в которых социальной поддержкой повышают привлекательность госслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили поправки в законодательство, направленные на повышение персональной ответственности руководителей за проступки подчиненных.

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