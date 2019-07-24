Магас, , 15:55 — REGNUM

В Ингушетии зафиксированы случаи сбора средств и пожертвований от имени неких благотворителей. Неизвестные, представляясь руководителями государственных органов власти, собирают деньги якобы для помощи малоимущим. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

В управлении предупредили, что злоумышленники просят частных предпринимателей о спонсорстве на закупку оборудования для организаций или на благотворительность. На самом деле это мошенники, поэтому Роспотребнадзор обращается к тем, кто получит такие предложения, тут же сообщить в ведомство.

https://www.instagram.com/p/B0OMPk8Hsw1/

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Северной Осетии был вынесен приговор мошеннику, который, прикрываясь благотворительной деятельностью, звонил предпринимателям из различных регионов страны, в том числе Махачкалы, Тулы¸ Омска, Ижевска, Ярославля, Хабаровского края и просил помочь в приобретении дорогостоящего медицинского оборудования для детских больниц. Всего им было похищено у граждан и организаций 1,6 млн рублей.

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