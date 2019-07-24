Москва, , 15:51 — REGNUM

Требование об удалении оскорбительного изображения флага России направил Роскомнадзор 24 июля в адрес администрации интернет-портала risovach.ru. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Требование об ограничении доступа к иллюстрации на портале поступило в Роскомнадзор от Генеральной прокуратуры РФ. Изображение содержит нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес российских граждан.

РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ. Решение, подчеркнули в Роскомнадзоре, принято в рамках исполнения требований законодательства о недопустимости оскорбления госсимволов.