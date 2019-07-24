Тында, Амурская область, , 15:43 — REGNUM

Акция по благоустройству дворов «Разноцветный город» проходит в столице БАМа — городе Тында Амурской области. Стартовала акция в середине июня, сообщила пресс-служба правительства Амурской области. Принять участие в акции может каждый.

С предложением благоустроить дворы выступили городские власти. Сейчас акция набирает обороты — в ней уже приняли участие десятки горожан. Все необходимое предоставляют управляющие компании. Так, самыми активными участниками акции «Разноцветный город» стали жители микрорайона «Новый Таёжный» — на покраску лестничных перил, лавочек и клумб было израсходовано более 25 банок краски. В этом районе жители десяти домов облагородили и сделали красочными свои дворы. Горожанам предлагают разукрасить заборы и ограждения, чтобы добавить красок на улицах столицы БАМа.

Отметим, что подобная акция ранее прошла в городе Зея — его жители в ходе социального проекта «СтопВандал» разукрасили 108 — метровый забор.

Напомним, национальный проект «Жильё и городская среда» предполагает благоустройство около 7,5 тысяч городов и муниципалитетов в том числе и на территории Амурской области. Проект также направлен на обеспечение доступным жильём семей со средним достатком, увеличение объёма жилищного строительства, кардинальное повышение комфортности городской среды. Результаты программы в Амурской области уже есть — в 2019 году число муниципалитетов, получающих материальную поддержку для благоустройства городской среды, выросло в два раза. Также в регионе активно работает проект по поддержке местных инициатив: в этом году на реализацию 82 проектов региональные власти выделили 80 миллионов рублей.