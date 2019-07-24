Ярославль, , 15:40 — REGNUM

Первокурсники технологического факультета направлений «Зоотехния» и «Ветеринарно-санитарная экспертиза» Ярославской государственной сельскохозяйственной академии прошли практику в городском зоопарке. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба вуза.

Практика проходила в формате знакомства с анатомией, морфологией и экологией экзотических, декоративных и сельскохозяйственных животных, кошек и собак.

Под руководством преподавателей академии студенты ознакомились с историей создания зоопарка и основными схемами разведения, кормления и содержания животных. Кроме того студенты смогли на практике узнать о процессе ветеринарно-санитарного контроля на примере зоологического учреждения, а также изучили методику и провели отбор проб почв и воды из естественных водоемов в целях их дальнейшего исследования.

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