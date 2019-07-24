Хабаровск, , 15:37 — REGNUM

В Хабаровском крае после трагедии в палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» инициировано проведение служебной проверки в отношении чиновников, ответственных за организацию летнего отдыха детей. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Читайте также: Медведева возмутила неосведомлённость хабаровских властей о детском лагере

Уточняется, что провести внутреннюю служебную проверку поручил губернатор региона Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства Дмитрий Медведев раскритиковал комментарий главы Хабаровского края о неосведомлённости региональной власти на счёт существования на территории туркомплекса «Холдоми» детского палаточного лагеря. Премьер-министр поручил разобраться в ситуации и доложить ему.

Также по теме: Глава МЧС РФ поручил проверить все детские лагеря и базы отдыха

Напомним, пожар в палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края вспыхнул ночью 23 июля. Огонь полностью уничтожил 20 из 26 палаток. В результате трагедии пострадали 12 человек, погибли четверо детей. Следственные органы ведут расследование по двум статьям УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Читайте ранее в этом сюжете: Следователи возбудили еще одно уголовное дело после трагедии в «Холдоми»