Варшава, , 15:34 — REGNUM

Польское отделение компании British Petroleum объявило, что номер «Газеты Польской» от 24 июля, к которому прилагается наклейка «Зона, свободная от ЛГБТ» не будет продаваться на заправочных станциях компании. Об этом сообщает gazeta.pl.

«ВР не поддерживает отношений с выражающими неприязнь к какой-либо группе людей, мы избегаем разделений, мы уважаем каждого человека», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Ранее о таком же решении сообщила польская компания интернет-торговли EMPiK.

Как сообщалось ранее, сообщение о том, что правоконсервативная «Газета Польская» напечатала и собирается распространять наклейки с надписью «Зона, свободная от ЛГБТ», вызвало бурную реакцию в Польше. Либералы сравнивают идею газеты с практикой нацистской Германии, где были «зоны, свободные от евреев». Консерваторы отвечают, что если уж вспоминать нацистов, то по назойливости и безаппеляционности при навязывании своей идеологии ЛГБТ-сообщество уже превзошло нацистов.

British Petroleum — транснациональная нефтегазовая компания с штаб-квартирой в Лондоне. 20% в её капитале принадлежат компании «Роснефть».

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