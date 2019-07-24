Москва, , 15:29 — REGNUM

Госдума во втором чтении приняла законопроект о компенсациях для добросовестных покупателей «криминального» жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

Закрепляется правило о выплате денежной компенсации гражданам — добросовестным приобретателям жилья, у которых оно было истребовано на основании судебного акта.

Компенсация будет выплачиваться из федерального бюджета в размере суммы реального ущерба либо исходя из кадастровой стоимости истребованной недвижимости (по выбору правообладателя).

Востребовать компенсацию можно будет в судебном порядке, если в течение полугода ему не был возмещен ущерб причинителем вреда.

В случае принятия закона в третьем чтении, нормы будут иметь обратную силу — речь идет о случаях, когда жилье было истребовано в собственность государства. Те граждане, которые ранее лишились жилого помещения, смогут обратиться в суд с требованием о выплате компенсации в течение трех лет после вступления в силу новых норм, уточнил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).