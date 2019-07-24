Нур-Султан, , 15:26 — REGNUM

Самые высокие заработные платы в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года зафиксированы у работников морского и прибрежного грузового транспорта — 761 927 тенге ($1981). Об этом 24 июля сообщает издание BNews со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения республики.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным министерства, минимальная заработная плата наблюдается у работников рыбного хозяйства и аквакультуры — 83 069 тенге ($216), в сельском, рыбном и лесном хозяйствах — 93 153 тенге ($242).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года среднемесячная заработная плата работников промышленной отрасли в Казахстане составила 243,8 тыс. тенге ($642), что на 9,2% больше, чем годом ранее.