Вашингтон, , 15:35 — REGNUM

Два крупных дополнения к видеоигре Sid Meier's Civilization VI будут выпущены на консоли Nintendo Switch. Об этом разработчики игры рассказали 23 июля в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Создатели выложили ролик, в котором фанаты игры строят с помощью консоли Nintendo Switch в Civilization VI Великую Китайскую стену, находясь на территории реальной достопримечательности. В комментариях разработчиков спросили, будут ли выпущены дополнения к популярной игре на платформе Nintendo Switch, на что поклонникам ответили, что в компании планируют выпустить два крупных дополнения Rise and Fall и Gathering Storm для Switch-версии до конца 2019 года.

https://twitter.com/CivGame/status/1153741224479612928

Дополнение Rise and Fall для ПК-версии игры добавило в Civilization VI восемь новых цивилизаций и, соответственно, возможность построить восемь новых чудес света. Также в дополнении появились новые виды юнитов, районов и зданий, а еще система лояльности городов и улучшенная система союзов. Дополнение вышло в феврале 2018 года.

Спустя год, в феврале 2019 появилось дополнение Gathering Storm, которое добавило в игровой процесс еще семь новых чудес света и девять новых правителей. С ним в Civilization VI появились природные явления и социальные институты XXI века.

Игры серии Sid Meier's Civilization — пошаговые стратегии, в которых игрокам нужно создавать и развивать человеческие цивилизации. Первая игра вышла в 1991 году. Сейчас разработчики игры планируют выпуск седьмой части франшизы — она станет кроссплатформенной, то есть у геймеров будет возможность сохранять свой прогресс в игре в случае использования разных игровых платформ.

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