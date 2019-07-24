Чимкент, Казахстан, , 15:12 — REGNUM

Казахстанская компания «СарыаркаАвтоПром» планирует поставить в Чимкент 700 автобусов марки ANKAI до конца 2019 года. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе компании.

Автобусы предоставляются льготной лизинговой программе под 7% годовых. Вместе с новой техникой покупатель получает пакет сервисных услуг по обсуждению транспорта. В компании отметили, что новые автобусы рассчитаны на 56 пассажиров.

Отметим, в 2019 году автобусный парк Чимкента обновился на 300 новых автобусов ANKAI в рамках программы министерства индустрии и инфраструктурного развития и АО «РБК-Лизинг». Программа рассчитана на обновление и модернизацию автопарка в городах Казахстана.

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