Липецк, , 15:04 — REGNUM

В Липецкой области по итогам первого полугодия 2019 года уровень подростковой преступности снизился 26,9%. Об этом сообщил начальника УМВД России по Липецкой области Александр Мельниченко, на коллегии 23 июля отчитавшийся о работе полиции.

С января по июнь подростки совершили на 34,4% меньше особо тяжких и тяжких уголовно наказуемых деяний. Преступлений средней тяжести, совершённых подростками, стало меньше на 22,2%, преступлений небольшой тяжести — на 31,1% меньше. Также несовершеннолетние стали совершать меньше преступлений в состоянии алкогольного опьянения или в составе группы лиц. Меньше стало и рецидивов со стороны ранее привлекавшихся к ответственности подростков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2019 года в Липецкой области было раскрыто 3,6 тыс. преступлений, в том числе 600 тяжких и особо тяжких. При этом уровень преступности в Липецкой области ниже, чем по России и Центральному Федеральному округу.

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