Мюнстер, Германия, , 15:05 — REGNUM

В 2018 году немецким полицейским приходилось стрелять в людей в среднем каждые шесть с половиной дней. От пуль полицейских в прошлом году погибли 11 человек, передает канал n-tv со ссылкой на статистику Немецкой полицейской академии в Мюнстере.

За год полицейские открывали огонь 56 раз, помимо 11 погибших насчитывается 34 раненых. Удивительно, что при возросшем числе нападений на сотрудников полиции число перестрелок оказалось ниже, чем в 2017 году. Тогда полицейские 75 раз применяли огнестрельное оружие, убив 14 и ранив 39 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Германии зафиксировала увеличение числа преступлений в районе самой известной площади в стране — у Александрплатц в Берлине. Здесь действуют молодежные хулиганские группировки и воры-карманники, поэтому число дежурящих охранителей правопорядка увеличено.