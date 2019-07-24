Энгельс, Саратовская область, , 14:53 — REGNUM

Депутат Саратовской областной думы Станислав Денисенко (ЛДПР) на очередном заседании регионального парламента пожаловался на головные боли из-за горящей свалки в Энгельсе. Он утверждает, что «свалка полыхает уже который день».

«Нас целый год убеждали, что регоператор профессионал и выведет ситуацию с отходами на качественно новый уровень. Но слова не совпадают с реальностью… Я сегодня проснулся в пять утра, у меня голова болит», — заявил депутат и добавил, что за ситуацией никто не следит, региональный оператор «только деньги собирает». Он считает, что необходимо привлечь к ответственности виновных в «экологической катастрофе».

В то же время в компании-регоператоре Саратовской области филиале АО «Управление отходами» заявили, что «говорить об экологической катастрофе — это политический хайп», сообщает Saratov24.tv.

В компании подчеркнули, что свалка в Энгельсе не горит, там задымление. При этом три организации постоянно проводят замеры качества воздуха. Превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ не зафиксировано.

ИА REGNUM напоминает, о возгорании на полигоне в Энгельсе стало известно 21 июля. По версии регоператора, причиной пожара стали действия «третьих лиц» на соседней старой свалке. В компании уверяют, что опасности масштабного возгорания на полигоне нет.

«Энгельсский мусороперерабатывающий комплекс работает в штатном режиме», — заявляли в филиале АО «Управление отходами».