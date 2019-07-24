Черкесск, , 14:50 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии пойдет под суд сотрудник прокуратуры Дмитрий К. Его и его подельника Петра С. обвиняют в убийстве и разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, прокурорский работник стал участником убийства своей родной бабушки из корыстных побуждений.

Преступление было совершено, как сообщили ИА REGNUM в СКР, в ночь со 2 на 3 мая 2017 в городе Черкесске. Обвиняемые замыслили обогатиться и проникли в дом к бабушке сотрудника прокуратуры на улице Привокзальной. Убивать старушку не входило в планы преступников, однако в процессе что-то пошло не так и Петр С. убил женщину.

Завладев 100 тыс. рублей, злоумышленники скрылись. Задержали родного внука, убившего бабушку, лишь в ноябре 2017 года. В настоящее время подсудимых ждет судебное разбирательство в Верховном суде Карачаево-Черкесии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в январе 2016 года под следствием оказался сотрудник прокуратуры, который пустил в ход оружие в ходе бытового конфликта в одной из многоэтажек Верхней Пышмы.

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