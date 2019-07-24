Нур-Султан, , 14:55 — REGNUM

Средняя стоимость школьной формы в Нур-Султане, включая обувь, составляет 30 тыс. тенге ($78). Об этом 24 июля заявил глава управления образования города Ануар Жангозин, сообщает издание Informburo.

По его словам, комплект школьной формы без обуви в среднем составляет 20 тыс. тенге ($52). Глава управления уточнил, что родителям не может быть навязан конкретный поставщик одежды.

В управлении уточнили, что форма для мальчиков включает пиджак, брюки, жилет, белую рубашку, повседневную рубашку, трикотажный жилет и водолазку. Для девочек: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую белую блузу, сарафан, трикотажный жилет и белую водолазку.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля 2019 года председатель ассоциации предприятий лёгкой промышленности Казахстана Асем Жуматаева заявила, что стоимость школьной формы в республике осталась неизменной, несмотря на рост курса доллара.

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