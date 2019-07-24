Симферополь, , 14:48 — REGNUM

Более 80 нарушений в сфере безопасности пассажирских перевозок было выявлено на территории Республики Крым в ходе проверок 18−22 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Как уточнили в ведомстве, больше половины — около 50 нарушений — связаны с нарушением водителями правил перевозок пассажиров, с нарушением режима труда и отдыха водителей, с отсутствием обязательных тахографов в автобусах. В ряде случаев водители управляли автобусами, не имея договоров страхования. Ещё в 30 случаях услуги по перевозке пассажиров оказывались без лицензии и без госрегистрации. По фактам выявленных нарушений возбуждено 43 административных дела.

Ранее пресс-служба главы Республики Крым распространила сообщение о том, что с начала года в регионе составлено 1,3 тысячи протоколов о правонарушениях в сфере автоперевозок, сумма штрафов превысила 11 млн рублей. В правительстве РК заявили, что борьба с нелегальным бизнесом в этой сфере остается в приоритете.

«Обращаюсь к перевозчикам. Если вы хотите работать, показывайте, на каких маршрутах ведете деятельность, и входите в рамки законодательного поля», — предупредил глава Крыма.