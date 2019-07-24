Москва, , 14:48 — REGNUM

Федеральная пассажирская компания (дочернее общество ОАО «РЖД») расширила список домашних животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования. Теперь без сопровождения можно будет перевозить определенные виды грызунов, енотов и лягушек, сообщает 24 июля пресс-служба Российских железных дорог.

«В него (перечень) дополнительно включены мелкие грызуны, хищники (еноты, норки), мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся», — говорится в сообщении.

Одновременно изменились требования к перевозке: для упрощения процесса кормления питомцев владельца будут обязаны оснащать клетки и контейнеры кормушками и поилками на дверцах. При этом контейнер необходимо будет оборудовать поддоном, выдвигаемым без необходимости его открывания.

Отмечается, что перевозка новых видов животных разрешена в соответствии с пожеланиями пассажиров с июля 2019 года.

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