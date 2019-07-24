Екатеринбург, , 14:44 — REGNUM

В организационную комиссию фестиваля современного искусства «Стенограффия» войдут не только представители РПЦ, но и журналисты с преподавателями вузов. Об этом заявил организатор фестиваля Евгений Фатеев в Facebook.

По мнению Фатеева, это будет способствовать гражданскому диалогу, на что нужна большая смелость, чем на гражданское противостояние. Руководитель хочет даже внедрить онлайн-трансляцию со встреч комиссии, чтобы достичь максимальной прозрачности.

Фестиваль приобретает всё большую масштабность, подытожил руководитель.

Напомним, ранее часть православной общественности возмутилась одной из работ фестиваля, «Супрематическим крестом». После этого Евгений Фатеев предложил войти в оргкомиссию «Стенограффии» представителю РПЦ.

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