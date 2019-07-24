24 июля 2019 | Время чтения 2 мин

Во время пресс-конференции в Москве о трагедии в палаточном лагере на Дальнем Востоке разгорелся скандал, когда дело подошло к критике губернатора Хабаровского края. Член Совфеда от региона назвала обвинения в его адрес «политическим заказом» и не скрывала возмущения, а её оппонент, президент Союза адвокатов России, назвал это фактами.

Георгий Балаков, , 15:28 — REGNUM

Во время пресс-конференции в Москве, посвящённой пожару в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, произошёл скандал. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов призвал привлечь к ответственности хабаровских чиновников, что возмутило члена Совета Федерации РФ от Хабаровского края Елену Грешнякову, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Фургал Khabkrai.ru

Во время своего выступления Трунов отметил, что пока не слышал, даже подозрений в том, что трагедия могла произойти по причине коррупции. Но, по его мнению, сбрасывать со счетов такую гипотезу нельзя.

После этого юрист подверг критике губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По мнению адвоката, губернатор показал свою некомпетентность во время селекторного совещания по вопросу трагедии.

«Губернатор задаёт вопросы, словно он с луны свалился. Не понимает ничего! А ты (обращаясь к губернатору, прим. ИА REGNUM ) что тут делаешь? Я говорю своё мнение: некомпетентность поражает. Есть состав некомпетентности в действиях самого губернатора. Когда власть говорит: «Мы не знали, мы не полагали, мы не ведали», то это разговор об ответственности. Сам губернатор говорит, что это северный район, что ночью будет холодно, что будут обогреватели, розетки, переноски. Есть понимание, что губернатор знал об опасности. Есть состав преступления — причинение тяжкого вреда по неосторожности вследствие неисполнения должностным лицом своих профессиональных полномочий», — сказал Трунов.

Сгоревшие палатки Khabkrai.ru

Такое заявление возмутило Грешнякову, она обвинила адвоката в предвзятости.

«Зачем вы занимаетесь бичеванием? У вас информация заряжена под определённые цели», — попыталась ответить сенатор.

Однако Трунов продолжал настаивать на своей правоте, утверждая, что чиновники несут ответственность за произошедшую трагедию. В итоге спор продолжился на повышенных тонах, постепенно перерастая в скандал.

«Действия губернатора можно квалифицировать по трём статьям — смертность по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью и халатность. И всё это вследствие неисполнения своих профессиональных обязанностей», — заявил адвокат.

«Это какой-то политический заказ», — вскрикнула Грешнякова.

«Никакого заказа нет, это очевидные факты», — парировал Трунов.

В свою очередь сенатор отметила, что у губернатора края были вопросы к деятельности владельца детского лагеря, который является крупным хабаровским предпринимателем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в ночь с 22 на 23 июля произошел пожар в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми». Полностью сгорело 20 из 26 палаток. Погибли четверо детей, ещё восемь пострадали. Предполагается, что возгорание возникло из-за полотенца, упавшего на обогреватель. По факту чрезвычайного происшествия возбуждено два уголовных дела.

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