Вадский район, , 14:26 — REGNUM

Продолжаются мероприятия для купирования очага африканской чумы свиней (АЧС) в Вадском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл.

С 24 июля в районе специальные группы начали подворовый обход населения, убеждая проводить убой свиней с дальнейшим получением денежной компенсации. Также ограничен въезд в леса для сбора грибов и ягод, усилен контроль за сбором зерновых культур и кукурузы.

«Необходимо провести мероприятия, направленные на депопуляцию кабана на территории Вадского муниципального района», — заключили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что очаг АЧС расположен в опасной близости от крупного свиноводческого комплекса ООО «ННПП» на 100 тыс. голов — на расстоянии около 8 км.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о выявлении очага АЧС в Вадском районе стало известно 12 июля. С 15 июля на территории района действует карантин. У дикого кабана, добытого на территории 7 квартала Вадского участкового лесничества, лабораторно выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней.

Представители ООО «ННПП» 19 июля начали выкуп живых свиней у населения с целью разрыва эпизоотической цепи. Цена составляет 150 рублей за 1 кг живого веса.