Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM

Прямые авиарейсы из Кемерова в Екатеринбург, Казань и Новосибирск планируется запустить властями Кузбасса в 2020 году. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

«Из Новокузнецка можно будет улететь в Красноярск, Иркутск и Новосибирск», — сообщил чиновник, добавив, что это важно для развития транспортной доступности региона.

Андрей Панов отметил, что на данный момент власти Кузбасса ведут переговоры с авиаперевозчиками, а также обсуждаются вопросы реконструкции аэропортов в целях развития международных авиасообщений.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге появился прямой авиарейс до Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, также из аэропорта «Кольцово» можно за 12 часов добраться прямым рейсом до аэропорта «Ла-Романа» Доминиканской Республики. Рейс по данному маршруту будет следовать из Екатеринбурга один раз в две недели.

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