Великий Новгород, , 14:23 — REGNUM

Начальник Главного управления МЧС России по Новгородской области Богдан Гавкалюк поручил провести дополнительное профилактическое обследование палаточных лагерей региона в связи с трагедией в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным управления, в Новгородской области зарегистрированы палаточные лагеря «Остров героев», «Эко» и «Валдайская робинзонада» на Валдае, а также две площадки Центра военно-спортивной подготовки «Русичи» в Поддорском и Боровичском районах.

При этом за две летние смены, по данным МЧС, в детских летних лагерях региона проведено более 900 профилактических мероприятий, в том числе более двухсот противопожарных инструктажей. Во многих лагерях региона проводятся «Дни безопасности», на которых детям в игровой форме рассказывают о мерах безопасности на воде, в лесу, на дороге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проверить все летние лагеря России после пожара впалаточном лагере туркомплекса «Холдоми» под Хабаровском 23 июля. На момент пожара в лагере находилось 189 подростков в возрасте от семи до 15 лет. Полностью сгорели 20 палаток. Погибли четверо детей, ещё восемь пострадали. Возбуждены два уголовных дела. По предварительным данным, пожар в лагере мог произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца.

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